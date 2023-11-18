Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Депутаты Рады пожаловались на нехватку снарядов для ВСУ

Defense One: депутаты Рады жалуются на нехватку снарядов для ВСУ из-за решения США

close
100%
Reuters

Депутаты Верховной рады сообщили, что решение США о перенаправлении зарезервированных для Украины снарядов в Израиль отражается на нехватке боеприпасов для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает издание Defense One.

«Ситуация довольно сложная. Интенсивность сильных обстрелов с нашей стороны все ниже и ниже из-за недостатка боеприпасов», — говорится в сообщении.

При этом депутат Александра Устинова заявила, что часто посещала фронт, но теперь она боится ездить туда из-за того, что военным «буквально нечем стрелять».

Ранее бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут сами признать поражение в зоне боевых действий, если этого не сделает президент страны Владимир Зеленский. По словам эксперта, украинские войска оказались «на грани краха». В связи с этим в скором времени руководству страны придется объявить о капитуляции, подчеркнул экс-разведчик Вооруженных сил США.

Он добавил, что западные государства снабжали Киев «тонной ресурсов». Однако запасы вооружений и боеприпасов, переданных украинским войскам, постепенно заканчиваются. Кроме того, эксперт прокомментировал решение Зеленского отменить президентские выборы в стране. Как сказал бывший разведчик, глава государства рискует не дождаться переизбрания, так как граждане «сыты по горло» его политикой.

Ранее бывший аналитик ЦРУ рассказал, когда Зеленского могут убрать с должности украинского президента.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий