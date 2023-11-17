В Москве представили новую серию проекта видео по «Черной книге»

Исполняющий обязанности первого заместителя министра культуры Херсонской области Артем Лагойский представил шестую серию проекта видео по «Черной книге». Об этом сообщает Telegram-канал «Херсонское направление».

С ней познакомили участники круглого стола РИА Новости в Москве, посвященном исследованию истоков современного украинского неонацизма и презентации книги «Борьба с петлюровщиной и бандеровщиной в 20-50-х годах ХХ века». В видео представлены исторические свидетельства преступлений, совершаемых дивизией украинских коллаборационистов СС «Галиция» («Галичина»), а также рассказ очевидца о современных идейных подражателях этих преступников.

Отмечается, что в следующем выпуске собраны истории простых женщин, которые пострадали от массового минирования городов и поселков Донбасса украинскими боевиками.

«Массовое и неизбирательное минирование мирных районов противопехотными минами «Лепесток» Украина осуществляла на системной и регулярной основе», — говорится в сообщении.

Напомним, «Черная книга» была издана Российским военно-историческим обществом. В ней собраны воспоминания свидетелей и жертв преступлений киевского режима и украинских неонацистов.