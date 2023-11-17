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В Москве представили новую серию проекта видео по «Черной книге»

РВИО выпустило седьмое видео по материалам «Черной книги»

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Shutterstock

Исполняющий обязанности первого заместителя министра культуры Херсонской области Артем Лагойский представил шестую серию проекта видео по «Черной книге». Об этом сообщает Telegram-канал «Херсонское направление».

С ней познакомили участники круглого стола РИА Новости в Москве, посвященном исследованию истоков современного украинского неонацизма и презентации книги «Борьба с петлюровщиной и бандеровщиной в 20-50-х годах ХХ века». В видео представлены исторические свидетельства преступлений, совершаемых дивизией украинских коллаборационистов СС «Галиция» («Галичина»), а также рассказ очевидца о современных идейных подражателях этих преступников.

Отмечается, что в следующем выпуске собраны истории простых женщин, которые пострадали от массового минирования городов и поселков Донбасса украинскими боевиками.

«Массовое и неизбирательное минирование мирных районов противопехотными минами «Лепесток» Украина осуществляла на системной и регулярной основе», — говорится в сообщении.

Напомним, «Черная книга» была издана Российским военно-историческим обществом. В ней собраны воспоминания свидетелей и жертв преступлений киевского режима и украинских неонацистов.

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