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Россия расширила список подлежащих контролю наркотиков

Правительство РФ расширило список подлежащих госконтролю наркотиков

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Правительство России внесло 23 новых прекурсора в перечень наркотических веществ, подлежащих контролю государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Попавшие в список прекурсоры используются для незаконного производства наркотиков. Предполагается, что решение властей поможет в борьбе с распространением запрещенных веществ и приведет к сокращению сырья, нужного для изготовления таких наркотиков, как мефедрон, МДМА и производные амфитамины.

Постановление также определяет, какое количество того или иного вещества является крупным или особо крупным. За торговлю, хранение и перевозку такого количества наркотиков предусматривается уголовная ответственность.

Отмечается, что документ вступит в силу через 120 дней после официального опубликования.

До этого сообщалось, как на складах в Сибири таможенники нашли 11,5 тонны веществ для производства наркотиков. Это была самая крупная партия, найденная в этом году.

Ранее правительство утвердило правила компенсаций иностранным компаниям за активы в РФ.

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