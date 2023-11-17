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Китаец сократил потребление сахара и за 2 года похудел на 50 килограммов

Asia One: в Китае мужчина за 2 года похудел на 50 кг, сократив потребление сахара

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Xiaohongshu

Мужчина из Китая похудел на 50 килограммов за два года, сократив потребление сахара, пишет Asia One.

Житель Китая по фамилии Мин рассказал, что его пристрастие к сахару и сладостям привело к тому, что он поправился до 120 кг. 36-летнего мужчину не беспокоил его вес, пока он не услышал о соседе своего отца, перенесшего инсульт и оставшегося парализованным. Кроме того, у китайца ужен начались проблемы со здоровьем, а медицинское обследование выявило более 20 отклонений от нормы.

После этого Мин решил сбросить вес, исключив из своего рациона сладкие напитки, а также добавил в свой рацион больше овощей и продуктов с высоким содержанием белка. Такой образ жизни помог ему похудеть на 50 кг за 2 года.

«Ты теперь выглядишь на 20 лет моложе», — пишут комментаторы.

Ранее худеющая школьница порезала себя из-за того, что мать заставляла ее много есть.

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