На выставке «Россия» прошел День Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в День региона 17 ноября, прошедшего в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве, представил наиболее яркие достижения региона в промышленности, образовании, культуре, презентовал знаковые проекты в сфере туризма и экологии, сообщает пресс-служба форума.

«Многие из тех проектов, что сегодня реализуются у нас в регионе, имеют общенациональное значение. Благодаря поддержке главы государства в регионе реализуются 12 национальных проектов, в результате с 2020 года в области было построено и отремонтировано более 700 объектов социальной и инженерной инфраструктуры», — отметил он.

Для посетителей были подготовлены показ национальных костюмов, гастрономический фестиваль, творческое соревнование Губернаторского симфонического оркестра Иркутской филармонии и Омского академического симфонического оркестра.

В День Иркутской области отдельное внимание уделили промышленности и науке — за шесть лет в регионе заработали восемь крупных предприятий, где производят тест-полоски для определения уровня сахара, фармацевтические субстанции и многое другое.

Также масштабным проектом общенационального значения является разработка Ковыктинского газоконденсатного месторождения в Иркутской области. Несмотря на тяжелые климатические и геологические условия, все объекты добывающего предприятия были построены за два года.

Дни регионов на Международной выставке-форуме «Россия» продлятся с 9 ноября по 14 января. Каждый готовит свою образовательную, культурную и деловую программы.