Юрист призвал проверить управляющую компанию после ЧП в Астрахани

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в эфире «Радио 1» прокомментировал сообщения о том, что обрушение многоквартирного дома в Астрахани могло произойти из-за ремонта в одной из квартир, в результате которого были повреждены несущие конструкции. По мнению эксперта, проверить необходимо не только собственника этой квартиры, но и управляющую компанию, а также бюро технической инвентаризации (БТИ).

«Основные вопросы к управляющей компании. Почему они молчали, ничего не делали, не били тревогу и не жаловались в прокуратуру? Есть вопросы и к БТИ. Если туда поступали жалобы от жильцов о том, что была проведена незаконная перепланировка, и они не среагировали, то эти люди тоже должны понести ответственность», — отметил Соловьев.

Он добавил, что, если будет установлена вина собственника квартиры, в которой делался ремонт с нарушениями, жильцы дома смогут в порядке гражданского судопроизводства обязать его компенсировать как материальный, так и моральный вред.

Накануне вечером в Астрахани обрушились два подъезда пятиэтажного жилого дома, в котором три года назад проводился капремонт. Эвакуировали более 200 человек, есть один летальный случай.

Предварительной причиной обрушения стал ремонт однокомнатной квартиры на первом этаже. Владелец помещения объединил кухню и жилую зону, снеся несущую стену, что спровоцировало ЧП. Виновника нашли местные жители, которые проверили объявления о продаже квартир в их доме сразу после обрушения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Астрахани исключили версию со взрывом газа при обрушении дома.