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Сибирские таможенники нашли 11,5 тонн веществ для производства наркотиков

В Сибири нашли 11,5 тонн веществ, из которых делают наркотики

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ФТС России

В Сибири таможенники обнаружили 11,5 тонн веществ для производства синтетических наркотиков. Об этом сообщает ФТС России.

Прекурсоры массой 944 килограмма, используемые в изготовлении запрещенных веществ, нашли на складе в Кемеровской области во время оперативно-разыскных мероприятий. В ходе расследования таможенники обнаружили еще более 10,6 тонны веществ на складе под Новосибирском.

Общая масса обнаруженных и изъятых прекурсоров составила около 11,5 тонн — это самая крупная партия веществ для изготовления наркотиков, выявленная в этом году, сообщает служба.

Экспертиза подтвердила, что найденное можно было использовать для производства запрещенных веществ. По факту контрабанды прекурсоров наркотических средств возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

Ранее полиция накрыла семейную нарколабораторию на юге России.

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