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Россиянин бросил гранату с балкона и напугал жителей дома

Житель Приморского края кинул гранату с балкона и напугал соседей

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Телеграм-канал «Newsbox24.tv»

В Приморском крае молодой человек бросил с балкона жилого дома гранату и переполошил весь двор. Об этом сообщает Telegram-канал Newsbox24.tv.

Инцидент произошел в городе Фокино 16 ноября в доме №21 по Комсомольской улице. По данным канала, несколько молодых людей «ради шутки» решили бросить гранату для страйкбола. После броска устройства последовал громкий хлопок, разбудивший жильцов.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с примирением предметов, используемых в качестве оружия», один из подозреваемых задержан, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Ранее российский пенсионер обстрелял знакомого из травмата и пригрозил метнуть в него гранату.

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