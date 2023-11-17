В МЧС заявили, что под обломками рухнувшей части дома не осталось людей

Под завалами обрушившейся части дома в Астрахани людей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального МЧС.

По данным ведомства, личности всех проживающих в обрушившихся подъездах установлены и пропавших без вести нет. Там пояснили, что идет разбор поврежденных строительных конструкций.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда жилого дома на Привокзальной площади. Перед ЧП местные жители заметили трещины на фасаде и успели позвонить в экстренные службы.

По данным МЧС, всего из дома до обрушения вывели 213 человек, в том числе 37 детей.

По факту обрушения было возбуждено уголовное дело. Следователи предполагают, что причиной ЧП мог стать ремонт в одной из квартир, при котором были повреждены несущие конструкции.

Позже стало известно, что в обрушившемся доме 15 лет назад падала стена.

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