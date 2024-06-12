Вооруженные силы Белоруссии готовы к применению ядерного оружия

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил республики генерал-майор Павел Муравейко заявил, что по итогу совместных с Россией учений с нестратегическими ядерными силами можно. прийти к выводу, что Вооруженные силы Белоруссии готовы к применению специального ядерного оружия. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу белорусского Минобороны.

«Итоги мы подведем, но уже сейчас могу с уверенностью заявить: подразделения и части Вооруженных сил Беларуси к применению специального ядерного оружия готовы», — заявил Муравейко.

11 июня Минобороны сообщило о втором этапе учений нестратегических ядерных сил, в ходе него будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил РФ и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

В минобороны Белоруссии подчеркивали, что это плановые учения, которые не направлены на создание напряженности в регионе.

Ранее в МИД Польши заподозрили РФ в хранении ядерного оружия в приграничной зоне.