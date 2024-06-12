Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Большой театр об отмене спектакля в Словении из-за Украины: «Не в курсе»

Дирижер Гергиев заявил, что не знает об отмене спектакля Большого в Словении

close
100%
Пресс-служба Modanse

Генеральный директор Большого театра, дирижер Валерий Гергиев признался, что ничего не знает об отмене постановки «Modanse» в Словении. Об этом сообщает издание «Подъем».

«Я не в курсе. Я не могу комментировать, я пока ничего не знаю. Мне, наверное, что-то доложат», — отметил Гергиев.

До этого в МИД Украины заявили, что выступление российской примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой на «Фестивале Любляна» в Словении отменили. Мероприятие было запланировано на 20 августа. В МИД Украины подчеркнули, что отмене российской постановки способствовала комплексная работа посольства с представителями словенских государственных учреждений при содействии украинской общины в Словении.

В апреле сообщалось, что в Южной Корее за день до премьеры отменили балетное шоу с участием солистов Большого театра. Как отмечал Reuters, причиной стали напряженные отношения между Сеулом и Москвой по поводу конфликтов на Украине и в Северной Корее.

В марте в Южной Корее также не состоялось представление с участием российской прима-балерины Светланы Захаровой. Мероприятие отменили после того, как свой протест касательно выступления Захаровой выразило посольство Украины.

Ранее режиссер Сокуров заявил, что не планирует эмигрировать в Армению.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами