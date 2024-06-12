Большой театр об отмене спектакля в Словении из-за Украины: «Не в курсе»

Генеральный директор Большого театра, дирижер Валерий Гергиев признался, что ничего не знает об отмене постановки «Modanse» в Словении. Об этом сообщает издание «Подъем».

«Я не в курсе. Я не могу комментировать, я пока ничего не знаю. Мне, наверное, что-то доложат», — отметил Гергиев.

До этого в МИД Украины заявили, что выступление российской примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой на «Фестивале Любляна» в Словении отменили. Мероприятие было запланировано на 20 августа. В МИД Украины подчеркнули, что отмене российской постановки способствовала комплексная работа посольства с представителями словенских государственных учреждений при содействии украинской общины в Словении.

В апреле сообщалось, что в Южной Корее за день до премьеры отменили балетное шоу с участием солистов Большого театра. Как отмечал Reuters, причиной стали напряженные отношения между Сеулом и Москвой по поводу конфликтов на Украине и в Северной Корее.

В марте в Южной Корее также не состоялось представление с участием российской прима-балерины Светланы Захаровой. Мероприятие отменили после того, как свой протест касательно выступления Захаровой выразило посольство Украины.

Ранее режиссер Сокуров заявил, что не планирует эмигрировать в Армению.