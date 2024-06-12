Обозреватель испанской газеты Vanguardia Хавьер Мелеро призвал Евросоюз воздержаться от «зловещих интересов» Соединенных Штатов и НАТО, которые они преследуют на Украине.

Журналист охарактеризовал происходящее как «мутную игру», которая плохо кончится для европейских стран.

По мнению обозревателя, реакция Европейского союза на украинский конфликт говорит о том, что блок преследует не совсем мирные цели, которые были положены в основу его создания. Он отметил, что после выборов в Европарламент необходимо задуматься, как члены объединения оценивают происходящее между РФ и Украиной.

Мелеро подчеркнул, что в публичных дискуссиях в Европе нет иных вариантов завершения конфликта, кроме как «безоговорочной капитуляции РФ». Журналист выразил мнение, что это противоречит озвученным мирным целям.

«Мне кажется, Европа играет в мутную игру. Такие игры всегда для нее заканчиваются плохо, конфликт на Украине, похоже, не является исключением», — резюмировал он.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя результаты выборов в Европарламент, заявил, что сторонники мира в Европе ведут со счетом 1:0, а второй тайм пройдет в США, где осенью состоятся президентские выборы.

Ранее премьер Венгрии назвал условие завершения конфликта на Украине.