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Лавров выразил надежду на посещение Донбасса

Лавров заявил, что в самом недалеком будущем надеется посетить Донбасс

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МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в самом недалеком будущем планирует посетить Донбасс. Его слова приводит ТАСС.

«Я надеюсь в самом недалеком будущем побывать там, поговорить с ребятами, которые работают в представительствах министерства иностранных дел», — сказал он.

Также он выразил надежду, что пообщается «с людьми на передовой».

Ранее Лавров заявил, что Россия всегда предпочитает дипломатические переговоры дракам и военным столкновениям, о чем неоднократно, по его словам, говорил президент страны Владимир Путин. По его словам, когда власти Украины осознали, что «заигрались с бомбежками» Донбасса, они сами в марте 2022 года предложили сесть за стол переговоров. Также Лавров заявил, что гарантии безопасности по Украине в стамбульских договоренностях не распространялись на Крым и Донбасс.

Ранее стало известно, почему США отвергли стамбульские договоренности Москвы и Киева.

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