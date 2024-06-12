Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

G7 призовет Китай отвернуться от России

Bloomberg: G7 призовет Китай прекратить поддерживать РФ в украинском конфликте

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости

Лидеры стран G7 призовут КНР прекратить поддерживать Россию в украинском конфликте. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект заявления «Большой семерки».

В проекте заявления сказано, что продолжающаяся поддержка Китаем оборонно-промышленной базы России имеет значительные и широкомасштабные последствия для безопасности. Также отмечается, что G7 призовет КНР также «поддержать справедливый мир».

12 июня сообщалось, что страны «Большой семерки» в готовящемся заявлении расскажут о торговой напряженности с Китаем и заявят, что торговая политика создает «глобальные побочные эффекты».

В этот же день посол в Пекине Игорь Моргулов заявил, что Российская Федерация вместе с Китаем продолжит работу над формированием многополярного миропорядка, который будет основан на суверенном равноправии.

Также Моргулов указал на неприятие мировым большинством попыток стран Запада изолировать Россию, что четко проявилось при подготовке саммита по Украине в Швейцарии.

Ранее сообщалось, что на Украине не оставляют попыток привлечь Китай на саммит в Швейцарию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами