Папу Римского вновь поймали на гомофобных высказываниях

Папа Римский Франциск выступил против допуска к обучению и работе открытых геев в семинариях. Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

Известно, что папа Франциск в узком кругу итальянских епископов заявил, что гомосексуалам не место в образовательных учреждениях католической церкви. Также глава Римской Церкви отметил, что в самом Ватикане «царит атмосфера е******сти».

Это не первое негативное высказывание понтифика в отношении гомосексуалов, ставшее достоянием общественности в последнее время. В прошлом месяце ему пришлось извиняться за подобные гомофобные высказывания.

Тогда папа Римский использовал слово frociaggine, которое в итальянском языке является оскорбительным.

В апреле Ватикан выступил против трансгендерного перехода, суррогатного материнства и преследования геев. Там подчеркнули, что следует осудить случаи, когда людей сажают в тюрьмы, пытают и даже лишают благ жизни исключительно за свою сексуальную ориентацию.

Ранее в Ватикане сообщили, что к лику святых могут причислить умершего в 2006 году подростка.