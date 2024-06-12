«Локомотив» пытается остановить трансфер Глушенкова в «Зенит»

Руководство столичного «Локомотива» намерено сохранить полузащитника Максима Глушенкова, которым интересуется петербургский «Зенит». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, «железнодорожники» предложили игроку новый контракт с улучшенными финансовыми условиями и увеличенной суммой выкупа. Сторона игрока в данный момент обдумывает предложение красно-зеленых.

Максим Глушенков перешел в «Спартак» из «Чертаново» в начале 2019 года, но после нескольких аренд был продан в «Крылья Советов», откуда затем перебрался в «Локомотив».

24-летний Глушенков в 29 матчах Российской премьер-лиги сезона-2023/24 отметился шестью забитыми мячами и 16 результативными передачами, а всего за 36 матчей сезона оформил восемь голов и 20 голевых пасов. Всего за полтора сезона в «Локомотиве» на счету футболиста 42 матча, 11 голов и 19 голевых передач.

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