Приемный сын главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Иван рассказал об угрозах в свой адрес за пророссийскую позицию. Его слова передает РИА Новости.

«Я занимал активную гражданскую позицию еще с 2014 года, когда это все началось», — пояснил он.

По словам Ивана, из-за этого ему пришлось пережить нападки и даже угрозы жизни и здоровью от большого числа друзей. Бывший одноклассник однажды написал Ивану, что если тот решит вернуться на Украину, то лично перережет ему горло.

«Меня называли пророссийским», — заявил пасынок украинского главкома.

В настоящее время, живя в Австралии, приемный сын Сырского всегда старается участвовать в активных действиях русской общины, заключается в публикации.

В марте пасынок Сырского попросил президента РФ Владимира Путина выдать ему паспорт Российской Федерации. По словам Ивана, он считает себя русским.

Ранее пасынок главкома ВСУ «из уважения к Путину» возглавил автопробег к 9 Мая в Сиднее.