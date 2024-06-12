Легкоатлет Шубенков: без Олимпиады — хреновастенько

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков в интервью Sports заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) имеет лицемерную позицию по допуску российских атлетов на соревнования.

Спортсмен заявил, что разочарован действиями организации, отметив при этом, что ни одно спортивное событие не может сравниться с Играми по масштабу.

»[Без Олимпиады] хреновастенько. Еще как хреновастенько. МОК всеми силами пытается подтолкнуть к посылу «нет — и не надо». Есть некое лицемерие. Они носятся с олимпийской хартией, рассказывают, какое у них уникальное событие, призванное объединить весь шарик в спортивно-культурном экстазе, а потом раз — и политика влезает туда», — заявил Шубенков.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее Татьяна Тарасова назвала дату полноценного возвращения России на Олимпиаду.