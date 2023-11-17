Стало известно, сколько иностранцев подали заявки на российские «золотые визы»

Заместитель руководителя министерства экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач заявил, что ведомство зафиксировало более 20 заявок на получение упрощенного вида на жительства (ВНЖ) в России от иностранных инвесторов. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По его словам, были зафиксированы обращения от граждан Китая, США, Германии, Сербии, Грузии, Турции, Алжира и других стран. В общей сложности инвесторы готовы вложить в экономику РФ минимум 1,2 млрд рублей, подчеркнул замминистра.

Он подчеркнул, что ведомство рассмотрело большую часть заявок, а также направило положительные заключения в МВД. Процедура оформления может занять около четырех месяцев.

До этого статс-секретарь — заместитель руководителя министерства иностранных дел РФ Евгений Иванов заявил, что в 2023 году до 100 тысяч граждан Евросоюза получат российскую визу.

По его словам, Россия сохраняет для граждан Европы облегченные требования по документам, принимаемым на российскую визу. Он подчеркнул, что Москва также применяет симметричные меры по визовым сборам.

Ранее в Финляндии сообщили о наплыве нелегалов со стороны России.