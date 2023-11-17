В Астрахани организован сбор вещей для жильцов частично обрушившегося дома

Глава Астрахани Олег Полумордвинов заявил, что сбор вещей организовали для жильцов частично обрушившегося дома в городе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в администрации Ленинского района города был развернут пункт сбора вещей и предметов первой необходимости для пострадавших. Это было сделано по поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

Он уточнил, что гуманитарную помощь все желающие могут принести в администрацию района в малый зал, расположенный на первом этаже.

До этого стало известно, что капитальный ремонт крыши и фасада пятиэтажного жилого дома в Астрахани, который частично обрушился, проводился в 2018-2019 годах.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда жилого дома на Привокзальной площади. Перед ЧП местные жители заметили трещины на фасаде и успели позвонить в экстренные службы.

По данным МЧС, всего из дома до обрушения вывели 213 человек, в том числе 37 детей.

По факту обрушения было возбуждено уголовное дело. Следователи предполагают, что причиной ЧП мог стать ремонт в одной из квартир, при котором были повреждены несущие конструкции.

Ранее стало известно, что в обрушившемся доме в Астрахани 15 лет назад падала стена.