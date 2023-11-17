Волга обмелела и может промерзнуть

Жители регионов Поволжья все чаще выражают свое недовольство обмелением Волги. Они сообщают, что там, где раньше была сплошная водная поверхность, появились новые острова, видны крупные валуны, покрытые тиной и ракушками, пишет газета «Известия».

Местные жители также рассказывают, что иногда из-под воды торчат ржавые трубы и другие объекты. Например, в Саратовской области можно увидеть затонувшие много лет назад баржу и катер.

«Летом мы купались здесь, где сейчас стоим. У меня рядом дача, и летом я приходила сюда каждый день, чтобы освежиться. А теперь мы можем только гулять здесь», — рассказала жительница Татарстана Елена.

«В реке очень мало воды. К островам невозможно подойти, везде тина и растительность. Мы едем очень медленно, чтобы не повредить мотор», — рассказал рыбак Юрий Балкашин из Саратовской области.

Обмеление Волги привлекло внимание властей нескольких регионов. Главы Татарстана, Чувашии, Марий Эл, Саратовской и Ульяновской областей направили обращение президенту Владимиру Путину 1 ноября, выразив свою озабоченность уровнем Куйбышевского водохранилища.

«Снижение уровня водохранилища негативно сказывается на воспроизводстве водных ресурсов, работе местных судоходных линий и создает угрозу для водозаборов крупных городов, включая зимний период», — говорится в обращении.

В Государственной думе РФ также обратили внимание на проблему и направили обращения правительству и Генпрокуратуре.

«Обмеление Волги и Дона затрагивает более 80 миллионов человек», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Сокращение объема воды в Волге приводит к нарушению миграции рыбы и условий для ее нереста, а также создает проблемы с судоходством и водоснабжением. На некоторых участках Волга может промерзнуть до дна.

Уровень воды в Волге этой осенью оказался ниже обычного, подтвердили представители компании «РусГидро». К концу октября запасы воды в водохранилищах Волжско-Камского каскада составляли 43,6 кубических километра, что на 29% ниже среднегодовых значений.

Уменьшение объема воды в Волге может привести к увеличению концентрации вредных веществ и росту солености Каспийского моря. Также возможны проблемы с рыбными запасами и промерзанием водоема зимой.

Власти предлагают строительство низконапорных плотин на Нижней Волге, чтобы обеспечить водоснабжение Волгоградской и Астраханской областей независимо от уровня воды в реке. Кроме того, предлагается скорректировать режим работы гидроузла Куйбышевского водохранилища для снижения сброса воды.

В Азербайджане обеспокоились обмелением Каспийского моря.

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