В Армении приостановили передачу в школы учебников на русском языке

Вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев написал в Telegram-канале, что Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении приостановило процесс передачи учебников на русском языке в школы под предлогом необходимости их экспертизы.

По его словам, России удалось найти дополнительные бюджетные средства на приобретение и безвозмездную передачу более 50 тыс. учебников школам Армении, в которых обучают русскому языку. 11 ноября эти учебники поступили в республику.

«С большим недоумением узнал, что Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения приостановило этот процесс под предлогом необходимости проведения экспертизы учебных материалов», — написал Воробьев, добавив, что армянские коллеги сами запрашивали конкретные учебники.

15 ноября глава армянского правительства Никол Пашинян заявил, что Ереван не готовит почву для выхода из ОДКБ, несмотря на решение не ехать на следующее заседание объединения в Минске. В то же время политик признал, что ищет новых партнеров для поставок оружия и боеприпасов, а прежних просит «не обижаться». Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Еревана попыткой усидеть на двух стульях.

Ранее помощник президента Владимир Мединский и автор нового учебника истории России прокомментировал исправление параграфа учебника о депортации народов.