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В проект о запрете телефонов на уроках внесут поправки

Володин заявил, что поправки в проект о телефонах в школах рассмотрят в декабре

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Pexels

Поправки ко второму чтению законопроекта о телефонах в школах предусмотрят запрет телефонов на уроках, кроме экстренных случаев, то есть без каких-либо других оговорок. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

По словам спикера ГД, поправки нижняя палата планирует рассмотреть в начале декабря.

«Мы должны сказать: телефоны [в школе во время уроков] использовать нельзя, кроме экстренных случаев, когда речь идет о здоровье учеников, ситуаций, связанных с необходимостью задействовать средства связи для учителя во время образовательного процесса», — приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

Он добавил, ко второму чтению законопроект будет доработан в части того, чтобы сделать запрет использования телефонов нормой прямого действия.

Депутат Ольга Казакова, один из соавторов законопроекта, пояснила, что школы и родители сами будут решать как реализовывать запрет на практике: убирать телефоны в шкафчики, в столы, портфели или вообще не приносить их в учебное заведение.

16 ноября Госдума одобрила в первом чтении проект, запрещающий использование телефонов в школах, кроме образовательных целей и экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью. Вячеслав Володин отмечал, что ввести такой запрет давно просили родители и учители. Спикер Госдумы отметил, что поправки позволят повысить дисциплину, поскольку дети не будут отвлекаться на смартфоны.

Ранее в Госдуме объяснили, в каких случаях школьники смогут воспользоваться телефонами на уроках.

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