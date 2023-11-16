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В стене обрушившегося дома в Астрахани нашли трещину

МЧС: очевидец сообщил о трещине в стене жилого дома в Астрахани

Дежурная смена ГУ МЧС России по Астраханской области получила от очевидца данные о появлении трещины в стене дома, где обрушились два подъезда. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

»<…> от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома <…>», — рассказали в МЧС.

В ведомстве уточнили, что дом, где произошло ЧП, расположен в Кировском районе города, на улице Площадь Вокзальная, 1А.

По данным спасателей, обрушились третий и четвертый подъезды. В данный момент подразделения МЧС России эвакуируют жильцов.

Вечером 16 ноября стало известно, что в Астрахани обрушились два подъезда жилого дома.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин рассказал, что на месте происшествия поручению создан оперативный штаб.

До этого сообщалось, что часть четырехэтажного здания обрушилась на площади порядка 1 тысячи квадратных метров в Вышнем Волочке Тверской области.

Ранее в новой российской школе обрушился потолок.

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