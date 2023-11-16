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В Астрахани обрушилась часть дома

Губернатор Бабушкин сообщил, что в Астрахани обрушилась часть дома

Часть дома обрушилась в Астрахани. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

По его словам, обрушение части здания произошло на площади Привокзальной.

Как заявил глава региона, на месте работают оперативные службы.

«По моему поручению создан оперативный штаб», — добавил он.

Ранее в бразильском штате Пернамбуку произошло частичное обрушение здания.

До этого сообщалось, что часть четырехэтажного здания обрушилась на площади порядка 1 тысячи квадратных метров в Вышнем Волочке Тверской области.

Ранее в новой российской школе обрушился потолок.

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