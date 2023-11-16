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Депутат Вишневский не увидел законности в приговоре Саше Скочиленко

Депутат Вишневский назвал расправой семилетний срок для художницы Скочиленко

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Anton Vaganov/Reuters

В семилетнем сроке для художницы Александры Сколиченко нет законности, справедливости и гуманизма. Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» выразил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, заместитель председателя партии «Яблоко» Борис Вишневский. Он считает наказание для Сколиченко показательной расправой.

«Этот приговор не имеет ничего общего с правосудием. Это показательная расправа с целью максимально устрашить всех, кто смеет высказывать мнение, отличающееся от официального. В этом приговоре нет ни законности, ни справедливости, ни гуманизма. А это все принципы уголовного судопроизводства, установленного законом. В нем нет вины, потому что вина не доказана ничем, никаких доказательств не предъявлено. И относиться к этому как к правосудию в принципе невозможно. Решение суда основано на экспертизе, которая была в судебных заседаниях полностью опровергнута, которую делали эксперты, не имевшие квалификации, которые вместо того, чтобы делать экспертизу, фактически выступили в роли обвинителей. И еще огромное число нарушений», — сказал он.

Вишневский надеется, что приговор для художницы будет изменен или отменен.

«Я могу только надеяться, что приговор этот будет изменен или отменен, или что изменится ситуация в стране. Тогда Саша выйдет на свободу, а ее место займут те, кто ее преследовал», — заключил он.

16 ноября Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил художницу Александру Скочиленко к семи годам колонии общего режима. Александру Скочиленко обвиняют в распространении фейков о ВС РФ из-за акции в петербургском супермаркете, где художница поменяла ценники на пацифистские листовки. Прокурор требовал отправить девушку в колонию на восемь лет.

14 ноября Скочиленко выступила в суде с последним словом. Художница назвала свое дело странным и смешным. Она призналась, что при каждом посещении суда ждет объявления о затянувшемся розыгрыше. По ее словам, даже сотрудники СИЗО, где содержат художницу, не верят, что девушку хотят посадить.

Ранее Сокуров назвал чудовищным семилетний срок для Саши Скочиленко.

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