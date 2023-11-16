В СИЗО появятся штатные помощники по работе с верующими

Директор ФСИН России Аркадий Гостев анонсировал появление в российских СИЗО штатных помощников по работе с верующими. Его слова приводит ТАСС.

«Шагом по укреплению духовно-нравственных ценностей станет введение должности помощника начальника следственного изолятора по работе с верующими», — заявил чиновник.

Отмечается, что во ФСИН уже работают помощники начальников территориальных органов по работе с верующими. При этом президент России Владимир Путин уже одобрил инициативу о введении должности помощника по работе с верующими в СИЗО и работа по созданию такой должности уже ведется.

До этого на форуме «Армия-2023» показали машину с военно-полевом храмом. В машине есть холодильник, биотуалет, душ, умывальник, два спальных места. Второе место нужно для водителя-помощника священника, указал иерей. Отмечается, что такой «Храм на колесах» можно быстро собрать и разобрать.

Ранее священник Бабкин и муфтий Мухутдинов призвали россиян не верить в пятницу, 13.