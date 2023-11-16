Финляндия закроет четыре КПП на границе с Россией

Кабмин Финляндии закрывает в ночь на 18 ноября четыре КПП на российской границе. Об этом сообщили РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что закроют КПП Ваалимаа/Торфяновка, Нуйямаа/Брусничное, Иматра/Светогорск в Ленинградской области и Ниирала/Вяртсиля в Карелии на три месяца, до 18 февраля 2024 года.

«Правительство приняло решение закрыть часть восточной границы Финляндии», — говорится в сообщении кабмина.

В правительстве добавили, что подача заявлений о международной защите на сухопутной границе между Финляндией и Россией сосредоточена на пограничных переходах Вартиус и Салла.

16 ноября стало известно, что Финляндия закроет не все, а лишь несколько пограничных пунктов на границе с Россией.

Накануне стало известно, что Финляндия отложила вопрос о перекрытии границы с Россией. 14 ноября в ведомстве заявили, что готовится ограничительные меры на границе с Россией.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.