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Финляндия закроет четыре КПП на границе с Россией

Финляндия закроет в ночь на 18 ноября четыре КПП на границе с РФ до 18 февраля

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Janis Laizans/Reuters

Кабмин Финляндии закрывает в ночь на 18 ноября четыре КПП на российской границе. Об этом сообщили РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что закроют КПП Ваалимаа/Торфяновка, Нуйямаа/Брусничное, Иматра/Светогорск в Ленинградской области и Ниирала/Вяртсиля в Карелии на три месяца, до 18 февраля 2024 года.

«Правительство приняло решение закрыть часть восточной границы Финляндии», — говорится в сообщении кабмина.

В правительстве добавили, что подача заявлений о международной защите на сухопутной границе между Финляндией и Россией сосредоточена на пограничных переходах Вартиус и Салла.

16 ноября стало известно, что Финляндия закроет не все, а лишь несколько пограничных пунктов на границе с Россией.

Накануне стало известно, что Финляндия отложила вопрос о перекрытии границы с Россией. 14 ноября в ведомстве заявили, что готовится ограничительные меры на границе с Россией.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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