Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Заблудившийся в парке мужчина ел головастиков и пил воду из лужи, чтобы выжить

New York Post: в США мужчина пил воду из лужи и ел головастиков, заблудившись в парке

close
100%
Harper Hahn/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США мужчина пил воду из лужи и ел головастиков, чтобы выжить, когда заблудился в парке, пишет New York Post.

Джефф Ханн и его дочь Харпер вышли на прогулку в парк в середине июня. В этот момент на улице стояла сильная жара, а планы отца и дочери пошли наперекосяк, когда они заблудились. Через некоторое время у 59-летнего мужчины из-за палящего солнца начались судороги в ногах.

Мужчина и дочь восемь часов пытались найти выход из леса, и у них кончилась вода. Состояние Джеффа ухудшалось, и он предложил дочери идти одной, чтобы найти и привести помощь. После этого Ханн продолжил медленно двигаться и нашел хижину охотников, в которой были две литровые бутылки с водой.

Выйдя из хижины, Джефф продолжал идти по парку в темноте, пока его нога не зацепилась за камень. Он упал, сломал запястье и увидел рядом лужу, из которой начал пить, чтобы снова утолить возникшую жажду.

Спустя еще несколько километров мужчина нашел ручей, в котором плавали головастики. С помощью своей шляпы он поймал их и съел, так как от чувства голода начинал терять сознание. Несколько мгновений спустя американец услышал вдалеке самолет, а затем вертолет.

Это были спасатели, которые подняли его на борт и спустя 24 часа отвезли в место, где его ждали дочь и медики. Врачи оказали Ханну необходимую помощь и положили в больницу, где Джефф продолжил лечение.

Теперь мужчина хочет вернуться в ту хижину, чтобы вернуть воду, которую он взял у охотников.

Ранее мужчину в Турции спасли из многодневной ловушки в пещере с глубины 1 км.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий