Заблудившийся в парке мужчина ел головастиков и пил воду из лужи, чтобы выжить

В США мужчина пил воду из лужи и ел головастиков, чтобы выжить, когда заблудился в парке, пишет New York Post.

Джефф Ханн и его дочь Харпер вышли на прогулку в парк в середине июня. В этот момент на улице стояла сильная жара, а планы отца и дочери пошли наперекосяк, когда они заблудились. Через некоторое время у 59-летнего мужчины из-за палящего солнца начались судороги в ногах.

Мужчина и дочь восемь часов пытались найти выход из леса, и у них кончилась вода. Состояние Джеффа ухудшалось, и он предложил дочери идти одной, чтобы найти и привести помощь. После этого Ханн продолжил медленно двигаться и нашел хижину охотников, в которой были две литровые бутылки с водой.

Выйдя из хижины, Джефф продолжал идти по парку в темноте, пока его нога не зацепилась за камень. Он упал, сломал запястье и увидел рядом лужу, из которой начал пить, чтобы снова утолить возникшую жажду.

Спустя еще несколько километров мужчина нашел ручей, в котором плавали головастики. С помощью своей шляпы он поймал их и съел, так как от чувства голода начинал терять сознание. Несколько мгновений спустя американец услышал вдалеке самолет, а затем вертолет.

Это были спасатели, которые подняли его на борт и спустя 24 часа отвезли в место, где его ждали дочь и медики. Врачи оказали Ханну необходимую помощь и положили в больницу, где Джефф продолжил лечение.

Теперь мужчина хочет вернуться в ту хижину, чтобы вернуть воду, которую он взял у охотников.

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