В Башкортостане агрессивный больной напал на фельдшера

В Башкортостане приезд скорой помощи закончился для пациента визитом в полицию. Об этом сообщает министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

Девушка-фельдшер приехала на вызов к 42-летнему мужчине, который жаловался на боли в области живота. Предположительно, он был в состоянии алкогольного опьянения.

Медработница предложила пациенту поехать в больницу. Больной согласился, но у входа начал сомневаться, что его везут в учреждение, и напал на фельдшера с кулаками.

«Девушке удалось проскочить, закрыть дверь в квартиру и вызвать полицию», — сообщается в публикации.

К приезду правоохранителей мужчина сбежал, но сотрудникам МВД удалось его задержать.

Ранее в Барнауле пьяные мужчины побили и укусили водителя скорой помощи.