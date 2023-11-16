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В Башкортостане агрессивный больной напал на фельдшера

В Башкортостане пьяный мужчина набросился на девушку-фельдшера с кулаками

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

В Башкортостане приезд скорой помощи закончился для пациента визитом в полицию. Об этом сообщает министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

Девушка-фельдшер приехала на вызов к 42-летнему мужчине, который жаловался на боли в области живота. Предположительно, он был в состоянии алкогольного опьянения.

Медработница предложила пациенту поехать в больницу. Больной согласился, но у входа начал сомневаться, что его везут в учреждение, и напал на фельдшера с кулаками.

«Девушке удалось проскочить, закрыть дверь в квартиру и вызвать полицию», — сообщается в публикации.

К приезду правоохранителей мужчина сбежал, но сотрудникам МВД удалось его задержать.

Ранее в Барнауле пьяные мужчины побили и укусили водителя скорой помощи.

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