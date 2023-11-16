Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Финляндия закроет не все пункты пропуска на границе с РФ

Helsingin Sanomat: Финляндия оставит открытыми часть КПП на границе с Россией

close
100%
Michael Nitzschke/Global Look Press

Финляндия закроет не все, а лишь несколько пограничных пунктов на границе с Россией. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

«Финляндия закрывает несколько пограничных переходов на восточной границе, но не все», — уточнили в публикации.

Накануне стало известно, что Финляндия отложила вопрос о перекрытии границы с Россией. По данным министерства внутренних дел страны, правительственный совет проведет общее заседание по данному вопросу 16 ноября.

14 ноября в ведомстве заявили, что Финляндия готовится ограничить дальнейшее движение через КПП на границе с Россией. Кроме того, есть намерение с 15 ноября ввести запрет на въезд с территории РФ на велосипедах. В МИД России рассчитывают, что власти Финляндии откажутся от своих намерений.

Также в Финляндии нашли способ не пускать прибывающих из РФ мигрантов. В качестве одного из решений проблемы рассматривается пропуск приезжающих на основании гражданства, чтобы попасть в страну могли только обладатели шенгенских паспортов.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий