Финляндия закроет не все пункты пропуска на границе с РФ

Финляндия закроет не все, а лишь несколько пограничных пунктов на границе с Россией. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

«Финляндия закрывает несколько пограничных переходов на восточной границе, но не все», — уточнили в публикации.

Накануне стало известно, что Финляндия отложила вопрос о перекрытии границы с Россией. По данным министерства внутренних дел страны, правительственный совет проведет общее заседание по данному вопросу 16 ноября.

14 ноября в ведомстве заявили, что Финляндия готовится ограничить дальнейшее движение через КПП на границе с Россией. Кроме того, есть намерение с 15 ноября ввести запрет на въезд с территории РФ на велосипедах. В МИД России рассчитывают, что власти Финляндии откажутся от своих намерений.

Также в Финляндии нашли способ не пускать прибывающих из РФ мигрантов. В качестве одного из решений проблемы рассматривается пропуск приезжающих на основании гражданства, чтобы попасть в страну могли только обладатели шенгенских паспортов.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.