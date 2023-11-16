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Организатора нападений на Брянскую область приговорили к пожизненному

Организатору нападений на Брянскую область заочно дали пожизненный срок

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Суд в Москве заочно приговорил к пожизненному заключению основателя «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в России террористическая организация) и организатора весенних нападений на регионы России Дениса Капустина (внесен в реестр экстремистов и террористов). Об этом сообщает РИА Новости.

По версии следствия, Капустин был основным организатором рейда боевиков в Брянскую область 2 марта, в ходе которого было зарегистрировано два летальных случая среди мирных граждан, а также пострадал ребенок. 6 апреля террористы вновь вторглись в регион, втянув в перестрелку пограничников.

Помимо этого, РДК брал на себя ответственность за атаку на Белгородскую область 22–23 мая, когда боевики вошли Грайворонский и Шебекинский районы, откуда диверсантов вскоре вытеснили.

ФСБ считает, что Денис Капустин был также организатором покушений на председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева и на теракт на объекте нефтегазового комплекса на территории Волгоградской области.

Ранее предполагаемого соучастника Капустина Кирилла Канахина объявили в международный розыск.

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