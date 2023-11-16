Патрушев заявил о рисках утраты контроля Украины над биообъектами

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев оценил риски утраты Украиной контроля над биологическими объектами. Выступая на совещании в Центральном федеральном округе он счел их высокими, передает ТАСС.

«Высока вероятность полной утраты украинской стороной контроля над биообъектами», — подчеркнул Патрушев.

Он обратил внимание, что нельзя исключить несанкционированный доступ к коллекциям опасных патогенов, а также разрушение. По словам секретаря Совета безопасности РФ, вероятность совершения Киевом диверсий с использованием биооружия растет.

В начале ноября Патрушев заявил о рисках применения оружия массового поражения. Он отметил, что из-за действий США растет риск применения ядерного, химического и биологического арсенала.

Затем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал это заявление секретаря Совета безопасности.

Ранее Патрушев сообщил об атаках Украины по российским атомным станциям.