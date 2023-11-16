Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Патрушев заявил о рисках утраты контроля Украины над биообъектами

Патрушев: высока вероятность полной утраты украинской стороной контроля над биообъектами

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев оценил риски утраты Украиной контроля над биологическими объектами. Выступая на совещании в Центральном федеральном округе он счел их высокими, передает ТАСС.

«Высока вероятность полной утраты украинской стороной контроля над биообъектами», — подчеркнул Патрушев.

Он обратил внимание, что нельзя исключить несанкционированный доступ к коллекциям опасных патогенов, а также разрушение. По словам секретаря Совета безопасности РФ, вероятность совершения Киевом диверсий с использованием биооружия растет.

В начале ноября Патрушев заявил о рисках применения оружия массового поражения. Он отметил, что из-за действий США растет риск применения ядерного, химического и биологического арсенала.

Затем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал это заявление секретаря Совета безопасности.

Ранее Патрушев сообщил об атаках Украины по российским атомным станциям.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий