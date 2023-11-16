В России объявили в розыск экс-секретаря СНБО Украины

МВД России объявило в розыск экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базы данных министерства.

Украинский политик разыскивается по статье УК РФ, но по какой именно, в базе данных МВД не уточняется.

Парубий является депутатом Верховной рады Украины с 2007 года. В период Майдана на Украине он занимал пост руководителя Самообороны Майдана с ноября 2013 года по февраль 2014 года. С 2016 по 2019 год политик занимал пост спикера Рады.

До этого бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов заявил о причастности Парубия к организации пожара в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

В мае 2019 года мониторинговая миссия ООН по правам человека заявила, что Украина неэффективно ведет расследование уголовного дела о пожаре в Доме профсоюзов в Одессе.

Ранее в Киеве возбудили уголовное дело против Парубия по делу об организации массовых беспорядков в Одессе весной 2014 года.