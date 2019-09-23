Против Парубия возбуждено дело о массовых беспорядках в Одессе

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Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий во время заседания, январь 2019 года Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий во время заседания, январь 2019 года
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий во время заседания, январь 2019 года
РИА «Новости»

Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий подтвердил информацию о том, что против него возбуждено уголовное дело по факту организации беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Он уточнил, что ГБР в своем письме обозначает причины начала уголовного производства как «массовые беспорядки». Его действия квалифицировали как координацию общественных вооруженных группировок с целью совершения беспорядков на территории Одессы.

Ранее сообщалось, что против Парубия возбудили уголовное дело из-за массовой гибели людей.