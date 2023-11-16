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Школьник пытался поджечь релейный шкаф на железной дороге в Ульяновской области

Baza: в Ульяновской области задержан подросток, пытавшийся сжечь релейный шкаф

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Depositphotos

В Ульяновской области правоохранители задержали поджигателя оборудования на железной дороге, им оказался 12-летний школьник. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Попытка поджога релейного шкафа произошла 12 ноября в Ульяновской области, машинист поезда заметил неизвестного возле оборудования и сообщил на станцию.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что релейный шкаф облит горючей жидкостью, рядом находилась бутылка из-под зажигательной смеси и спички.

Спустя трое суток оперативникам удалось установить личность поджигателя, им оказался 12-летний школьник. Правоохранителям мальчик объяснил, что задание сжечь оборудование он якобы получил от сотрудников украинских спецслужб, которые угрожали семье подростка расправой.

Ранее неизвестные сожгли релейный шкаф на железной дороге в Тульской области.

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