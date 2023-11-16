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СК попросил суд арестовать бывших руководителей «Балтики»

Следствие просит суд в Петербурге арестовать бывших руководителей «Балтики»

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Компания «Балтика»/МГЮА

Следственный комитет направил в Выборгский суд Санкт-Петербурга ходатайство об аресте бывших руководителей ПК «Балтика». Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона.

Бывшие президент и вице-президент «Балтики» Денис Шерстенников и Антон Рогачевский, по версии следствия, обманом приобрели у «Балтики» интеллектуальные права стоимостью 295 млн рублей в пользу ТОО «Карлсберг Казахстан» и ООО «Виста БиУай Ко» на период 2023-2042 гг. Проданные права позволяли компании ПК «Балтика» экспортировать свою продукцию в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению, Таджикистан, Монголию и Белоруссию. Лишение этих прав нанесло ущерб временно управляющей ПК «Балтика» госкорпорации «Росимущество».

Сообщается, что 15 ноября фигурантам дела предъявили обвинение.

До этого «Фонтанка» писала, что руководство «Балтики» задержали из-за действий в интересах датской пивоваренной корпорации Carlsberg. Отмечается, что один из подозреваемых уже уехал из России.

Ранее Carlsberg оценил потери от срыва продажи «Балтики» в $1 млрд.

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