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Стало известно о задержаниях в «Балтике» из-за действий в интересах Carlsberg

«Фонтанка»: руководство «Балтики» задержали из-за действий в интересах Carlsberg

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Топ-менеджеров пивоваренной компании «Балтика» задержали по подозрению в защите интересов владельца Carlsberg Group и попытке передать ему права на бренды компании. Об этом пишет «Фонтанка».

По ее данным, правоохранительные органы провели обыски в офисе «Балтики» и у ее топ-менеджеров. Двоих руководителей задержали, 16 ноября им должны избрать меру пресечения. Еще один подозреваемый покинул РФ.

По данным следствия, руководство «Балтики» передавало иностранным компаниям, связанным с Carlsberg, права на аренду пивных брендов на 40 лет. Отмечается, что это происходило до передачи «Балтики» под временное управление «Росимущества». Причем передачу марки Žatecký Gus оформили уже задним числом. Дело возбужденно о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

До этого стало известно, что компания Carlsberg требует от России компенсации убытков от передачи «Балтики» под управление Росимущества и грозит обратиться в международный суд, если вопрос не будет решен за полгода.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала несостоятельными обвинения главы датской пивоваренной компании Carlsberg Джейкоба Ааруп-Андерсена в адрес Москвы о попытке российских властей украсть бизнес концерна.

Ранее правительство утвердило правила компенсаций иностранным компаниям за активы в РФ.

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