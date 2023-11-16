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Россиян, выбросивших младенца на помойку, отправили в колонию

В Челябинске бездомным, выбросившим младенца в мусорку, дали 11 лет колонии

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Челябинске семейную пару без определенного места жительства осудили за то, что они выбросили новорожденного ребенка на помойку. Об этом сообщает издание 74.ru.

В мае 2023 года бездомная родила девочку в подвале на улице Красной, после чего ее партнер отнес дочь на площадку с мусорными баками. Ребенок не пострадал — новорожденную нашла сотрудница отделения МВД, которое расположено недалеко от места ЧП.

Мужчина вину в содеянном признал — он объяснил свой поступок тем, что был пьян, а также тем, что его об этом попросила мать ребенка.

Обоих фигурантов дела Центральный районный суд города признал виновными: женщину приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Мужчина отправится на 11 лет в колонию строгого режима.

Ранее в московском мусоропроводе обнаружили младенца.

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