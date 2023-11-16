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В Минцифры рассказали, когда восстановят интернет

Минцифры: интернет на Камчатке восстановят в ближайшее время

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Александр Пирагис/РИА «Новости»

Интернет на Камчатке восстановят в ближайшее время, в данный момент в регионе работает сотовая связь, доступны звонки в экстренные службы. Об этом сообщило Минцифры в Telegram-канале.

В министерстве уточнили, что авария на магистральной линии связи в Камчатском крае должна быть устранена в ближайшее время.

«Оперативные службы Ростелекома уже работают над устранением аварии», — добавили в Минцифры.

До этого сообщалось, что Чукотский автономный округ и Камчатский край частично остались без телефонной связи и интернета в связи с аварией на волоконно-оптической линии.

В ТАСС сообщали, что авария случилась на линии хабаровского филиала «Ростелекома» в Усть-Большерецком районе Камчатского края. В «Ростелекоме» отмечали, что повреждение волоконно-оптической линии связи произошло во время работ, которые проводились сторонней организацией между Усть-Большерецком и Дальним.

Ранее в Китае появился самый быстрый в мире интернет.

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