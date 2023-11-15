Албания разрешила экстрадицию в Россию криминального авторитета Кокунова

Суд албанского города Шкодер согласовал экстрадицию на родину российского криминального авторитета Игоря Кокунова по прозвищу Вася Бандит. Информация об этом появилась на сайте местного информагентства MIA.

«Присяжные решили удовлетворить запрос РФ об экстрадиции», — указывается в материале.

Ранее документ об экстрадиции не выдавался, так как был подписан заместителем генерального прокурора РФ, а не прокурором либо министром юстиции, что противоречило международной конвенции. Сам Кокунов просил политического убежища в Албании, аргументируя это тем, что его жизни на территории Российской Федерации угрожает опасность, но суд все же принял решение о выдаче разыскиваемого преступника родине.

Его обвиняют в тяжких преступлениях, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более 15 лет.

На счету Кокунова числятся такие преступления, как похищения, вымогательства, разбойные нападения, мошенничества, организация нелегального бизнеса. В отношении 60-летнего криминального авторитета заведено уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Его также обвиняют в координации преступности в Сергиево-Посадском, Чеховском и Подольском районах Московской области на протяжении 27 лет. Бабушкинский суд Москвы постановил отправить под стражу вора в законе еще в 2010 году, но спустя два года он сбежал.

Ранее из ЕС впервые экстрадировали в Россию криминального авторитета.