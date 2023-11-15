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Путин заявил, что ИИ не заменит человеческого душевного отношения

Путин: искусственный интеллект не может заменить душевное отношение к людям

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Никакой искусственный интеллект не может заменить душевное отношение к людям, которое проявляют представители избиркомов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями избирательных комиссий, передает ТАСС.

»<…> никакой искусственный интеллект не заменит душевного отношения к людям», — отметил глава государства.

Он обратил внимание, что эту составляющую «техникой заменить будет сложно». Но, по словам Путина, это не исключает внедрение современных технологий в избирательные процессы.

Также на встрече президент сделал заявление о людях, которые хотят нарушить легитимность выборов.

Российский лидер согласился с доводами председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллы Памфиловой о преимуществах электронного голосования. Кроме того, президент обратил внимание на эффективность использования видеонаблюдения на выборах.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».

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