Путин заявил, что ИИ не заменит человеческого душевного отношения

Никакой искусственный интеллект не может заменить душевное отношение к людям, которое проявляют представители избиркомов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями избирательных комиссий, передает ТАСС.

»<…> никакой искусственный интеллект не заменит душевного отношения к людям», — отметил глава государства.

Он обратил внимание, что эту составляющую «техникой заменить будет сложно». Но, по словам Путина, это не исключает внедрение современных технологий в избирательные процессы.

Также на встрече президент сделал заявление о людях, которые хотят нарушить легитимность выборов.

Российский лидер согласился с доводами председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллы Памфиловой о преимуществах электронного голосования. Кроме того, президент обратил внимание на эффективность использования видеонаблюдения на выборах.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».