Пассажира из Шри-Ланки задержали за распитие алкоголя из duty free в салоне самолета

В екатеринбургском аэропорту составили протоколы на дебошира, прилетевшего из Шри-Ланки. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

В линейный отдел полиции «Кольцово» поступило экстренное сообщение с борта самолета, прибывшего из Матталы. Члены экипажа указали на 55-летнего пассажира, который во время полета распивал алкоголь из магазина беспошлинной торговли и выражался грубой нецензурной бранью.

При этом мужчина не реагировал на замечания бортпроводников и отказался выполнять указания командира воздушного судна. Сотрудники транспортной полиции установили, что поведение уроженца Челябинской области мешало отдыху других пассажиров, и задержали его.

В итоге на жителя Златоуста были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, распитие алкогольной продукции в запрещенных местах и невыполнение распоряжений КВС.

Ранее в России захотели разрешить продажу алкоголя в duty free пассажирам внутренних рейсов.