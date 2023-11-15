Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пассажира из Шри-Ланки задержали за распитие алкоголя из duty free в салоне самолета

В Кольцово задержали мужчину, устроившего дебош на рейсе Маттала — Екатеринбург

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В екатеринбургском аэропорту составили протоколы на дебошира, прилетевшего из Шри-Ланки. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

В линейный отдел полиции «Кольцово» поступило экстренное сообщение с борта самолета, прибывшего из Матталы. Члены экипажа указали на 55-летнего пассажира, который во время полета распивал алкоголь из магазина беспошлинной торговли и выражался грубой нецензурной бранью.

При этом мужчина не реагировал на замечания бортпроводников и отказался выполнять указания командира воздушного судна. Сотрудники транспортной полиции установили, что поведение уроженца Челябинской области мешало отдыху других пассажиров, и задержали его.

В итоге на жителя Златоуста были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, распитие алкогольной продукции в запрещенных местах и невыполнение распоряжений КВС.

Ранее в России захотели разрешить продажу алкоголя в duty free пассажирам внутренних рейсов.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий