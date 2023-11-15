Член СПЧ назвал анализ мнения россиян важным инструментом замеров настроения общества

Доверие к общественному контролю, совершенствование законодательства и рост уровня правосознания россиян напрямую повлияли на результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о доверии к выборам. Об этом заявил член СПЧ, председатель «Независимого общественного мониторинга» Александра Брода, сообщается на сайте НОМ.

По его словам, исследование мнения сограждан – важный инструмент «замеров температуры» общественных настроений. Он подчеркнул, что все эти показатели стоит рассматривать как следствие важных составляющих: совершенствование избирательного законодательства, повышение сознательности участников избирательного процесса, развитие института общественного контроля.

«Именно активность общественных наблюдателей способствует профилактике нарушений, разоблачает фейки, нацеленные деструктивно повлиять на сознание россиян. Результаты большой работы системы общественного наблюдения видит и электорат, что напрямую повлияло на умонастроения участников опроса», --сказал Брод.

Так, ВЦИОМ представил и сравнил данные двух опросов об общественном восприятии выборов в стране. В опросе 26 сентября 2021 г. приняли участие 1200 россиян в возрасте от 18 лет, в августовском опросе – 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Опрос был проведен методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

«Доверие к выборам в России стабильно растет – прирост положительных ответов с октября 2021 г. составил 8 п.п. (14.X. 2021 г. – 53%), а с ноября 2020 г. – 15 п.п. Другими словами, менее чем за три года уровень общественного доверия к результатам выборов вырос в 1,3 раза», – представил данные ВЦИОМ.

В исследовании утверждается, что к сегодняшнему дню 63% электорально активных граждан страны считают, что выборы в их регионе, как правило проходят честно, а 67% – без серьезных нарушений закона. Об обратном заявили 22%, тогда как каждый девятый затруднился оценить честность выборов в своем регионе (11%). Социологи ВЦИОМ сделали вывод, что менее чем за три года уровень общественного доверия к результатам выборов вырос с 46% до 61%.