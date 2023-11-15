В Минстрое Самарской области прошли следственные действия

В министерстве строительства Самарской области прошли следственные действия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

»<…> в министерстве строительства региона проводились следственные действия», — уточнили в сообщении.

В правительстве Самарской области отметили заинтересованность во всестороннем объективном рассмотрении произошедшего и подчеркнули, что оказывают содействие правоохранителям и надзорным ведомствам. Во властных структурах обратили внимание, что эта работа ведется «в продолжение уже начатых ранее процессуальных действий».

14 ноября стало известно о задержании экс-главы правительства региона Виктора Кудряшова и временно исполняющего обязанности министра строительства региона Михаила Асеева.

В середине октября в Самаре два офицера ФСБ оказались на скамье подсудимых.

Ранее в Таиланде чиновника приговорили к 52 годам тюремного заключения за использование служебного автомобиля в личных целях.