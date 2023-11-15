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Стало известно, как часто россияне выбирают профессию под давлением родителей

В России каждый пятый гражданин сталкивается с непониманием выбора его профессии

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Shutterstock

Каждый пятый россиянин (23%) сталкивается с непониманием выбора его профессии со стороны родственников. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на результаты совместного исследования, проведенного сервисом «Работа.ру» и аналитиками направления «Высшее образование» школы IT-профессий Skillfactory. В опросе приняли участие три с половиной тысячи человек со всей страны.

«Респонденты признались, что их близкие были огорчены и даже переставали разговаривать с ними. Только 5% опрошенных смогли противостоять родным и выбрать интересную для себя программу обучения. Однако треть опрошенных рассказала, что они все же получили поддержку и одобрение от своих родственников», — отмечается в исследовании.

Согласно исследованию, больше половины россиян (54%) убеждены, что родители могут давать советы касаемо выбора профессии, однако окончательное решение все равно остается за ребенком. 31% опрошенных считают, что родственники должны поддерживать профессиональный выбор детей, независимо от того, одобряют они его или нет. Лишь 5% респондентов заявили, что близкие обязаны влиять на жизненный путь будущего специалиста.

До этого сервис «Авито Работа» выяснил, что 67% жителей Москвы выступают против продолжения их детьми трудовой династии. Кроме того, согласно опросу, 62% москвичей никогда не хотели идти по стопам родителей.

Также, по данным платформы, 54% россиян не готовы переезжать в другой город ради карьеры.

Ранее россиянам рассказали, в каких сферах выгодно искать подработку осенью.

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