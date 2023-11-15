Трепова получила 132 тысячи рублей в рамках подготовки покушения на Татарского

Прокурор в суде заявил, что Дарья Трепова получила 132 тысячи рублей на криптокошелек в рамках подготовки покушения на военкора Владлена Татарского. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам прокурора, обвиняемая привела в боевое состояние замаскированное взрывное устройство, сам взрыв был произведен дистанционно с эстонской sim-карты.

Трепова заявила, что признает вину только частично. По ее словам, она не знала, что в статуэтке находится взрывчатка.

15 ноября в Санкт-Петербурге 26-летнюю Дарью Трепову доставили в суд на первое слушание о теракте, в котором погиб военкор Владлен Татарский.

2 апреля этого года в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Татарский. В его осуществлении подозревают Дарью Трепову, которую 13 ноября признали вменяемой. По данным следствия, Трепова стала участником террористической группы по причине несогласия с проведением российской армией СВО на Украине.

Ранее суд продлил домашний арест укрывателю Дарьи Треповой.