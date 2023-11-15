Апелляционный суд закрыл дело по иску украинского бизнесмена Коломойского

Апелляционный суд Украины подтвердил законность национализации ПриватБанка. Такая информация появилась в официальном Telegram-канале Национального банка Украины.

«Суд подтвердил законность национализации ПриватБанка», — указывается в публикации.

Согласно информации украинского Нацбанка, решение о передаче кредитной организации в собственность государства было принято в соответствии с нормами законодательства страны в целях обеспечения финансовой стабильности и сохранения крупных сумм на счетах банка. Решение о национализации также поддержал Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

В сентябре суд в Киеве арестовал бизнесмена Игоря Коломойского, его подозревают в мошенничестве и отмывании денег. Коломойский может выйти под залог в размере 509 млн гривен ($13,7 млн), однако бизнесмен отказался его вносить. Максимальное наказание по каждой статье обвинения в отношении олигарха — 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Долгое время Коломойский считался одной из опор украинской власти – за счет налогов от ведения бизнеса и спонсирования военизированных формирований. Так, Forbes оценивало его состояние в $1 млрд. Предприниматель был основателем национализированного в 2016-м ПриватБанка. В 2014-2015 годах он был губернатором Днепропетровской области.

Ранее украинские силовики предъявили новые обвинения бизнесмену Коломойскому.