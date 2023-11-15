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В российской школе дети отравились после обеда в столовой

В Альметьевске родитель заявил, что дети отравились в школьной столовой

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Родитель ученицы одной из школ Альметьевска (Республика Татарстан) пожаловался на отравление детей в школьной столовой. Свою жалобу на питание в образовательном учреждении мужчина разместил на республиканском портале Госуслуг.

«Полшколы вчера отравились обедом. У всех рвота и понос. Дочь сказала, хлеб был с плесенью», — сообщил житель города, при этом не уточнив, сколько именно детей почувствовали недомогание.

Свою жалобу мужчина сопроводил фотографией заплесневевшего хлеба.

Судя по обращению мужчины, инцидент произошел в школе №7. Официальных комментариев по ситуации от представителей Минобра или Роспотребнадзора по республике не поступало.

Ранее в Башкирии дети отравились на празднике в развлекательном центре.

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