В российской школе дети отравились после обеда в столовой

Родитель ученицы одной из школ Альметьевска (Республика Татарстан) пожаловался на отравление детей в школьной столовой. Свою жалобу на питание в образовательном учреждении мужчина разместил на республиканском портале Госуслуг.
«Полшколы вчера отравились обедом. У всех рвота и понос. Дочь сказала, хлеб был с плесенью», — сообщил житель города, при этом не уточнив, сколько именно детей почувствовали недомогание.
Свою жалобу мужчина сопроводил фотографией заплесневевшего хлеба.
Судя по обращению мужчины, инцидент произошел в школе №7. Официальных комментариев по ситуации от представителей Минобра или Роспотребнадзора по республике не поступало.
Ранее в Башкирии дети отравились на празднике в развлекательном центре.