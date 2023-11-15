Прокурор потребовал 14 лет лишения свободы для журналистки Баязитовой

Прокурор потребовал суд приговорить журналистку и администратора Telegram-канала «Адские бабки» Александру Баязитову и пиарщицу Ольгу Архарову к 14 и 13 годам колонии соответственно, они подозреваются в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Об этом сообщила ТАСС адвокат одной из фигуранток дела Елена Федулова.

«Для моей подзащитной Архаровой гособвинитель в ходе прений сторон попросил 13 лет колонии, для Баязитовой — 14 лет колонии общего режима», — сказала Федулова.

В июле суд закрыл от общественности процесс по данному делу. Баязитова находится под арестом с августа 2022 года.

По версии следствия, Александра Баязитова, а также другие фигуранты дела Ольга Архарова и Инна Чурилова вымогали крупные суммы денег за так называемые блоки в Telegram-каналах. Речь идет о неразмещении негативной информации об определенных лицах.

Адвокат Архаровой Елена Федулова рассказала агентству, что в Telegram-канале Баязитовой «Адские бабки» был размещен пост о профессиональной деятельности Ушакова и его судимости.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.